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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-21T16:07
https://ria.ru/20200421/1570359446.html
Эксперт заявил о риске падения цен на нефть марки Brent
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334345_196:568:2828:2048_1036x0_80_0_0_43b390fa761b4960ad6ea8cf95f7a862.jpg
РИА Новости

Эксперт заявил о риске падения цен на нефть марки Brent

16:07 21.04.2020
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© AP Photo / Charlie Riedel, FileНефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
© AP Photo / Charlie Riedel, File
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико. Архивное фото
ТОКИО, 21 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Цены на нефть марки Dubai или Brent могут упасть до однозначной цифры, считает ведущий исследователь центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Хинэ Дайсукэ, который рассказал РИА Новости о причинах и перспективах такого падения.
"Пока не будет урегулирован баланс спроса и предложения, ситуация с ценами на нефть будет слабой. Думаю, вполне возможно, что такие марки как Dubai или Brent могут упасть до однозначной цифры. Страны-производители нефти еще более сократят добычу, спрос восстановится, но на то, чтобы разгрузить склады, понадобится длительное время. В любом случае, пока не будет победы над новым типом коронавируса, спрос полностью не восстановится", - считает ученый.
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Кто уронил нефть: почему цены опустились ниже нуля
Причины беспрецедентного падения цен на фьючерсы, по его мнению, кроются в том, что нынешний кризис на нефтяном рынке принципиально иной.
"Причиной нынешнего падения спроса является эпидемия, а также остановка активности общества. До сих пор даже если экономика находилась в состоянии кризиса, общественная активность оставалась прежней. А сейчас прекратилось передвижение людей, функции городов парализованы, это привело к большому снижению спроса. Например, по состоянию на 13 апреля количество проданных авиабилетов составило лишь треть от январского показателя", - подчеркнул эксперт.
Еще одной причиной, по его мнению, стало то, что не было достигнуто согласие по добыче нефти в апреле между странами-производителями: "неиспользованная нефть стала обращаться на рынке, из-за этого на складах резко возросло количество нефти - это создало ситуацию, что никто не ведет сделки с нефтью".
В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США. В целом по итогам торгов 20 апреля ее цена упала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.
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21 апреля, 09:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Зарубежные СМИ отреагировали на падение цен на нефть ниже нуля
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЯпонияЭкономика
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