Дэвид Линч считает, что после пандемии коронавируса мир станет лучше

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Культовый американский режиссер Культовый американский режиссер Дэвид Линч считает, что после окончания пандемии коронавируса мир станет лучше и добрее, об этом он рассказал в интервью изданию Hollywood Reporter

"Я думаю, что это продлится достаточно долго, чтобы в какой-то мере изменить людей. И я считаю, что, с другой стороны, все будет более духовным, добрым, дружелюбным, все будут лучше заботиться друг о друге… Получится на самом деле прекрасный мир", - поделился в интервью Линч.

Режиссер также рассказал, что он продолжает работать дома и не выходит на улицу. Линч также отметил, что выход нового проекта вряд ли возможен до создания вакцины против COVID-19.

Он посоветовал людям, переживающим из-за карантина, обратиться к своему внутреннему миру и избавиться от негативных эмоций с помощью техники медитации.

Дэвид Линч – режиссер, сценарист, художник и музыкант, обладатель премии "Оскар" за заслуги перед киноиндустрией. Он снял культовый сериал "Твин Пикс", фильмы "Синий бархат", "Малхолланд драйв" и многие другие. 20 января ему исполнилось 74 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.