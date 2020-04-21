В Ульяновской области число выздоровевших от COVID-19 выросло до пяти

САМАРА, 21 апр – РИА Новости. Общее количество выздоровевших после коронавируса в Ульяновской области выросло до пяти человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Ранее управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщало, что в регионе вылечились четыре человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
"Выздоровели пять человек", - говорится в сообщении.
Всего в Ульяновской области подтверждено 196 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф