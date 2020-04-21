Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры

ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Подгруппа по экономическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых участники собираются обсудить возобновление Киевом соцвыплат жителям региона, сообщили во вторник в пресс-службе минтруда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в понедельник в видеорежиме состоялись переговоры подгрупп по политическим вопросам и безопасности. На вторник были запланированы заседания гуманитарной и экономической подгрупп. В среду должна состояться встреча контактной группы.
"Началось заседание подгруппы по экономическим вопросам. Встреча проходит в режиме видеоконференции. В ее работе в качестве эксперта принимает участие министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда и соцполитики ДНР.
По данным ведомства, на заседании планируется обсудить возобновление Киевом социальных выплат жителям Донбасса.
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