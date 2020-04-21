В Швеции оценили ситуацию с распространением коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 21 апр - РИА Новости. Каждый третий житель Стокгольма может заразиться коронавирусом к 1 мая, свидетельствует анализ, проведенный Агентством здравоохранения Швеции.
"Наши статистики и математики подсчитали, что пик зафиксированных новых случаев пришелся на 15 апреля. Уже неделю назад пик заражения был достигнут. Это не означает, что сейчас число зараженных будет снижаться, но пик был достигнут, вероятно, в тот момент. К 1 мая может быть заражена одна треть всех жителей региона Стокгольма", - заявил в ходе пресс-конференции во вторник заместитель главного эпидемиолога страны Андерс Валленстен.
Он также добавил, что число смертельных случаев в результате заражения коронавирусом вышло на плато. На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 15 322 случая заражения коронавирусом, 1765 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.