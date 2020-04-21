В Швеции оценили ситуацию с распространением коронавируса

"Наши статистики и математики подсчитали, что пик зафиксированных новых случаев пришелся на 15 апреля. Уже неделю назад пик заражения был достигнут. Это не означает, что сейчас число зараженных будет снижаться, но пик был достигнут, вероятно, в тот момент. К 1 мая может быть заражена одна треть всех жителей региона Стокгольма", - заявил в ходе пресс-конференции во вторник заместитель главного эпидемиолога страны Андерс Валленстен.