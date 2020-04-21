На Кубани изменят контроль за соблюдением самоизоляции

КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после публикаций об отдыхе жителей края на выходных потребовал изменить подход к контролю за соблюдением режима самоизоляции, сообщает администрация региона.
В понедельник один из краснодарских каналов в Telegram опубликовал фото, сделанное с одного из традиционных мест отдыха горожан на берегу старого русла реки Кубань: на берегу припарковано множество машин, компании у воды жарят шашлыки.
По данным региональных властей, в настоящее время в Краснодарском крае действует 1177 мобильных отрядов самоконтроля, которые патрулируют территории населенных пунктов. К этой работе привлечено 6508 полицейских, сотрудников органов местного самоуправления, Росгвардии, казаков и общественников.
"Но количество не всегда значит качество. У нас сегодня нет других задач, кроме как удержать людей дома. Однако интернет полон видео, где люди гуляют на улицах, возле рек. Если уровень самоизоляции не растет, а количество отрядов растет, такая работа не нужна", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации.
Отмечается, что губернатор поставил задачу главам муниципалитетов отрегулировать эту работу и представить реальное соотношение количества отрядов и качества самоизоляции, поручил руководителям территорий при необходимости лично возглавить работу мобильных отрядов.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин, предполагающий запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте, без спецпропусков. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 30 апреля. Согласно действующим правилам, жителям края разрешено передвигаться по населенным пунктам в рамках "беспропускного окна" с 10.00 мск до 16.00 мск на личном автотранспорте для решения неотложных вопросов.
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