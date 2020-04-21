На Кубани изменят контроль за соблюдением самоизоляции

"Но количество не всегда значит качество. У нас сегодня нет других задач, кроме как удержать людей дома. Однако интернет полон видео, где люди гуляют на улицах, возле рек. Если уровень самоизоляции не растет, а количество отрядов растет, такая работа не нужна", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации.