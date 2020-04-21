В Нацмедпалате уточнили данные о сбежавших из уфимской клиники врачах

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Из семи человек, ушедших из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Из семи человек, ушедших из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе , врачей было только двое, еще пять человек — ординаторы, уборщицы и регистратор, сообщила пресс-служба союза медицинского сообщества " Национальная медицинская палата ".

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. Кировский суд Уфы принудительно вернул шестерых из них в РКБ, в суде ответчики ссылались на то, что их официально отпустили из больницы на домашнюю самоизоляцию. Источник РИА Новости в надзорных органах сообщал, что речь идет о сотрудниках больницы.

"На самом деле, из указанных в публикациях семи сотрудников, сотрудников больницы было только пять. Два — ординаторы Башкирского университета, причем одна из них — иностранка. Из оставшихся пяти три сотрудника — это две уборщицы, одна — медицинский регистратор. Их при всем желании к врачам причислить нельзя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больницу действительно покинули два рентгенолога, но "они могли не слышать в тот день устного распоряжения о закрытии медучреждения на карантин".

"Хочу напомнить, что в настоящее время в этой больнице трудится более 600 сотрудников. Следовательно, более 99 процентов медицинских работников продолжают находиться на передовой и исполнять свой непростой долг", — сказал президент "Нацмедпалаты" Леонид Рошаль , слова которого приводятся в сообщении.

С 6 апреля РКБ имени Куватова в Уфе была закрыта на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов нашли коронавирус. С каждым днем число инфицированных в больнице росло.