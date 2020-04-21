В Приморье госпитализировали 32 человека с подозрением на COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Тридцать два человека, пациенты и медработники урологического и хирургического отделений краевой больницы, госпитализированы с подозрением на коронавирус во Тридцать два человека, пациенты и медработники урологического и хирургического отделений краевой больницы, госпитализированы с подозрением на коронавирус во Владивостоке , заявила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

"Вчера с подозрением на коронавирусную инфекцию часть пациентов урологического и хирургического отделений, а также часть персонала были госпитализированы в краевую клиническую больницу № 2. Всего были госпитализированы 32 человека", — сообщила Худченко.

Она добавила, что на COVID-19 обследованы все пациенты и медики этих двух отделений.

"Окончательно официальные данные сейчас подводятся, поскольку тесты проводятся двух- трехкратно, до получения положительных результатов", — сказала глава Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что два отделения — урологическое и хирургическое — краевой больницы во Владивостоке закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидрасследование, устанавливают контактных лиц, отслеживают всю цепочку взаимодействия и пациентов, и медперсонала.

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Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко сообщила, что во вторник все пациенты с коронавирусом в состоянии средней и тяжелой степени тяжести остаются во Владивостоке в инфекционном госпитале краевой клинической больницы № 2, а пациенты с более легкой формой заболевания направляются в Уссурийск , где также действует инфекционный госпиталь при горбольнице. Кроме того, начал работу и госпиталь для пациентов с коронавирусом в Находке , там сейчас один пациент с подтвержденным диагнозом и восемь человек с симптомами коронавируса.

В регионе отмечены 111 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 11 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.