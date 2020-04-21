Ученые рассказали, как коронавирус влияет на организм курильщиков

Аппарат искусственной вентиляции легких "Фаза-5-01" в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вероятность осложнений от Вероятность осложнений от коронавируса у курильщика в 14 раз выше, чем у некурящего человека, сообщил журнал MedicalXpress со ссылкой на Общество торакальной хирургии.

В ходе исследования использовались данные китайских ученых, которые проанализировали информацию о почти 80 пациентах с коронавирусом.

Отмечается, что многих из курящих больных COVID-19 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, часть из них спасти не удалось.

"Поскольку COVID-19 — это вирус, который в первую очередь атакует легкие, — все, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются. Известно, что курение провоцирует более тяжелые последствия у людей с пневмонией или гриппом, и мы выяснили, что курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией", — приводит портал слова торакального хирурга Мэтью Стелига.

По его мнению, курение сгущает слизистую оболочку легких, из-за чего на выдохе из них удаляется меньше бактерий и вирусных частиц.

При этом он отметил, что электронные сигареты также увеличивают риск осложнений, поскольку подавляют иммунные функции организма.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически все государства мира. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных превысило 2,35 миллиона человек, 160 тысяч человек скончались.

России за минувшие сутки выявили 5642 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего число зараженных COVID-19 в стране составило 52 763, вылечить удалось 3873 пациента, 456 человек умерли.