Средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Отмечается, что в значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.
В 2019 году в России удалось "дополнительно сохранить" 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан, добавили в пресс-службе.
Как в марте заявляла глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, за десять лет средняя продолжительность жизни у женщин выросла более чем на четыре года, у мужчин — почти на семь лет.
Также, по прогнозу Росстата на конец 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году вырастет до 79,1 года.