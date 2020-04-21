Средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В 2019 году в В 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года, сообщила пресс-служба Минздрава

Отмечается, что в значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.

В 2019 году в России удалось "дополнительно сохранить" 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан, добавили в пресс-службе.

Как в марте заявляла глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, за десять лет средняя продолжительность жизни у женщин выросла более чем на четыре года, у мужчин — почти на семь лет.