Сбербанк не планирует сокращать сотрудников

"Мы не планируем сокращения. Мы немножко остановили темп приема на работу, выявили для себя критически важные программы, по которым будем набирать новых сотрудников, таких программ примерно четыре-пять. Мы видим, как наша стратегия на построение цифрового банка и экосистемы оказалась востребованной в этот период времени, и не только не остановили инвестиции, но их увеличиваем", — сказал Греф.