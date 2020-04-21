МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сбербанк не планирует сокращать сотрудников, но ограничил прием на работу новых людей по ряду направлений, заявил глава банка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
"Мы не планируем сокращения. Мы немножко остановили темп приема на работу, выявили для себя критически важные программы, по которым будем набирать новых сотрудников, таких программ примерно четыре-пять. Мы видим, как наша стратегия на построение цифрового банка и экосистемы оказалась востребованной в этот период времени, и не только не остановили инвестиции, но их увеличиваем", — сказал Греф.
"Всех тех, кто занимается развитием новых направлений бизнеса, наукой, мы будем увеличивать количество и объем людей в лабораториях, которые занимаются исследованием, но мы пока приостановим набор, не сокращая персонал, на все остальные специальности", — пояснил глава крупнейшего российского банка.
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