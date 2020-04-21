Ученики запустили флешмоб, чтобы сказать спасибо учителям за онлайн-уроки

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В дни самоизоляции ученики курганской школы №5 решили поддержать учителей, которым приходится, адаптируясь в экстренном порядке к новой реальности, проводить уроки онлайн. Снизить стресс преподавателей может помочь простое спасибо, рассказал председатель совета старшеклассников средней школы №5 Кургана, учащийся 9 класса Артем Савельев.

Любой ученик российских школ может присоединиться к акции "Спасибо, мы на связи!", для этого нужно разместить короткое видео в социальной сети "ВКонтакте" или Instagram с хештегом #спасибоучитель или #спасибомынасвязи.

"В период вынужденной самоизоляции учителя проводят онлайн-уроки, проверяют выполненные задания, помогают, поддерживают, шутят. Учитель, как и доктор, заслуживает благодарности", – говорят организаторы акции.

Акция "Спасибо, мы на связи!" стартовала 16 апреля в социальной сети "ВКонтакте", далее информация распространилась в сети, после появились сюжеты на региональном и федеральном телевидении. Пока акцию поддержало не так много учеников, как ожидалось, рассказывает Савельев. Каждый день организаторы проводят мониторинг соцсетей в поисках новых видео с хештегами #спасибоучитель или #спасибомынасвязи.

Организаторы планируют закончить акцию в конце апреля – начале мая, когда будет опубликовано видео, смонтированное из всех роликов, записанных учениками. Савельев уточняет, что если публикации будут появляться и после этого, то акцию могут продлить.

"Слово спасибо, сказанное в нужный момент, может оказаться спасительным. Потому что у учителей сейчас очень много работы, рутины. И благодарность от учеников для них очень приятна", – говорит Савельев.