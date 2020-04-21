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2020-04-21T17:02
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Ученики запустили флешмоб, чтобы сказать спасибо учителям за онлайн-уроки
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РИА Новости

Ученики запустили флешмоб, чтобы сказать спасибо учителям за онлайн-уроки

17:00 21.04.2020 (обновлено: 17:02 21.04.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМальчик занимается в школе онлайн в условиях самоизоляции
Мальчик занимается в школе онлайн в условиях самоизоляции
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В дни самоизоляции ученики курганской школы №5 решили поддержать учителей, которым приходится, адаптируясь в экстренном порядке к новой реальности, проводить уроки онлайн. Снизить стресс преподавателей может помочь простое спасибо, рассказал председатель совета старшеклассников средней школы №5 Кургана, учащийся 9 класса Артем Савельев.
Любой ученик российских школ может присоединиться к акции "Спасибо, мы на связи!", для этого нужно разместить короткое видео в социальной сети "ВКонтакте" или Instagram с хештегом #спасибоучитель или #спасибомынасвязи.
"В период вынужденной самоизоляции учителя проводят онлайн-уроки, проверяют выполненные задания, помогают, поддерживают, шутят. Учитель, как и доктор, заслуживает благодарности", – говорят организаторы акции.
Акция "Спасибо, мы на связи!" стартовала 16 апреля в социальной сети "ВКонтакте", далее информация распространилась в сети, после появились сюжеты на региональном и федеральном телевидении. Пока акцию поддержало не так много учеников, как ожидалось, рассказывает Савельев. Каждый день организаторы проводят мониторинг соцсетей в поисках новых видео с хештегами #спасибоучитель или #спасибомынасвязи.
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Организаторы планируют закончить акцию в конце апреля – начале мая, когда будет опубликовано видео, смонтированное из всех роликов, записанных учениками. Савельев уточняет, что если публикации будут появляться и после этого, то акцию могут продлить.
"Слово спасибо, сказанное в нужный момент, может оказаться спасительным. Потому что у учителей сейчас очень много работы, рутины. И благодарность от учеников для них очень приятна", – говорит Савельев.
Учителя благодарят своих подопечных в ответ: под первым видео учеников СОШ №5 Кургана можно прочитать теплые комментарии нескольких преподавателей.
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Хорошие новостиХорошие новостиКурган
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