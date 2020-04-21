В Сети опубликовали первый трейлер мини-сериала "Голливуд"

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер нового драматического мини-сериала от Netflix "Голливуд".

Действие происходит после Второй мировой войны. Начинающие актеры, режиссеры и продюсеры приезжают в знаменитый район Лос-Анджелеса, чтобы прославиться и заявить о себе в мире кино. Однако молодые люди оказываются втянутыми в закулисные интриги, которым пытаются противостоять.

Шоураннеры проекта – Райан Мерфи ("Американская история ужасов") и Иэн Бреннан ("Королевы крика").

Главные роли в сериале исполнили: Даррен Крисс, Дэвид Коренсвет, Джереми Поуп, Лора Харриер, Самара Уивинг и другие.

Ожидается, что в "Голливуде" появится актриса Вивьен Ли в исполнении Кати Макгиннесс, а также бывшая первая леди США Элеонора Рузвельт, которую сыграет Гарриет Сэнсом Харрис.