В Еврокомиссии считают восстановление туризма медленным процессом

Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме

БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости, Мария Князева. Отрасль туризма может восстанавливаться медленнее других секторов экономики от кризиса, вызванного борьбой с распространением COVID-19, считают в Еврокомиссии.

"Туризм был первым сектором, по которому ударил коронавирус, и, я уверен, что его восстановление и выход из этой ситуации будет самым медленным", — сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе видеосессии комитета Европарламента.

Многие страны мира, включая государства Евросоюза, на фоне пандемии нового коронавируса ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Глобальная экономика, а также экономика ЕС, серьезно страдает от этой ситуации.

Карантинные меры в большинстве стран еврозоны, которые входят в ЕС и являются его экономическим ядром, могут начать ослаблять уже к середине мая, отмечалось в отчете британской аналитической компании Oxford Economics.