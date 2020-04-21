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Туризм
2020-04-21T16:13
https://ria.ru/20200421/1570342947.html
В Еврокомиссии считают восстановление туризма медленным процессом
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РИА Новости

В Еврокомиссии считают восстановление туризма медленным процессом

16:13 21.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкТуристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 21 апр – РИА Новости, Мария Князева. Отрасль туризма может восстанавливаться медленнее других секторов экономики от кризиса, вызванного борьбой с распространением COVID-19, считают в Еврокомиссии.
"Туризм был первым сектором, по которому ударил коронавирус, и, я уверен, что его восстановление и выход из этой ситуации будет самым медленным", — сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе видеосессии комитета Европарламента.
Многие страны мира, включая государства Евросоюза, на фоне пандемии нового коронавируса ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Глобальная экономика, а также экономика ЕС, серьезно страдает от этой ситуации.
Карантинные меры в большинстве стран еврозоны, которые входят в ЕС и являются его экономическим ядром, могут начать ослаблять уже к середине мая, отмечалось в отчете британской аналитической компании Oxford Economics.
Еврокомиссия и Совет ЕС предложили на прошлой неделе ряд рекомендаций по скоординированному и постепенному снятию ограничительных мер в Евросоюзе, причем с выдерживанием временного лага между послаблениями. Открытие внешних границ ЕС в нем предполагается на более позднем этапе.
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