Новый вид гадюки назвали в честь одного из персонажей из "Гарри Поттера"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Новый вид гадюк, обнаруженный учеными в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, назвали "Trimeresurus salazar" (гадюка Салазара) в честь колдуна из серии книг и фильмов о "Гарри Поттере", сообщает The Indian exspress.
"Все мы, очевидно, очень большие поклонники работ писательницы Джоан Роулин", — объяснил выбор названия исследователь Зеешан Мирза.
Новый вид нашли во время экспедиции, которая проходила летом прошлого года в лесах Аруначал-Прадеш.
Ученые обратили внимание на необычную ярко-зеленую окраску, красновато-оранжевую боковую полосу на голове и другие особенности у этой рептилии, которые отличают ее от других гадюк.
Волшебник Салазар Слизерин был одним из основателей школы Хогвартс, декан факультета Слизерин (его традиционные цвета зеленый и серый), а еще он умел общаться со змеями.
Это не первый раз, когда ранее неизвестным видам дают имена в честь персонажей из "Гарри Поттера". В 2017 году новую разновидность пауков назвали Lycosa aragogi из-за их сходства с монстром Арагогом.