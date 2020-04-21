Новый вид гадюки назвали в честь одного из персонажей из "Гарри Поттера"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Новый вид гадюк, обнаруженный учеными в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, назвали "Trimeresurus salazar" (гадюка Салазара) в честь колдуна из серии книг и фильмов о "Гарри Поттере", . Новый вид гадюк, обнаруженный учеными в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, назвали "Trimeresurus salazar" (гадюка Салазара) в честь колдуна из серии книг и фильмов о "Гарри Поттере", сообщает The Indian exspress.

"Все мы, очевидно, очень большие поклонники работ писательницы Джоан Роулин", — объяснил выбор названия исследователь Зеешан Мирза.

Новый вид нашли во время экспедиции, которая проходила летом прошлого года в лесах Аруначал-Прадеш.

Ученые обратили внимание на необычную ярко-зеленую окраску, красновато-оранжевую боковую полосу на голове и другие особенности у этой рептилии, которые отличают ее от других гадюк.

Волшебник Салазар Слизерин был одним из основателей школы Хогвартс, декан факультета Слизерин (его традиционные цвета зеленый и серый), а еще он умел общаться со змеями.