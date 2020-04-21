Туристы рассказали о любимых занятиях во время самоизоляции

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Самым любимым занятиям во время самоизоляции у россиян оказался просмотр фильмов и сериалов, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий выяснил у своих пользователей, чем они развлекают себя каждый день в самоизоляции, не считая работы. В опросе, который проводился на сайте, приняло участие 1 300 респондентов. Можно было выбирать несколько вариантов ответа.

Больше трети респондентов (38 процентов) ответили, что у них нет режима самоизоляции, то есть они ездят на работу (в итогах опроса они не учитывались). Из дома работают 62 процента. Не все, как показал опрос, любят тратить время с пользой: смотреть видео уроки, заниматься спортом, проходить онлайн-курсы.

Любимое занятие у самоизолированных — просмотр фильмов и сериалов. За этот вариант проголосовали почти треть респондентов (29 процентов). Почти четверть (23 процента), если нет работы, просто бездельничают. Одиннадцать процентов начали заниматься спортом.