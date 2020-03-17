Число жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек

Институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава, во вторник сообщал данные по состоянию на понедельник - чуть больше 6 тысяч погибших и 13 погибших. Глава Института Лотар Вилер заявлял, что официальные данные отличаются от данных частных структур, занимающихся подсчетом, потому что Институт принимает только данные от официальных ведомств здравоохранения, что в силу бюрократических процедур подразумевает временной лаг. Кроме того, в Институте исходят из того, что около половины случаев заражения остаются "незамеченными".