Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:19
https://ria.ru/20200317/1568749969.html
Число жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686423_0:215:2986:1895_1036x0_80_0_0_9cdf70c7aab14600242681aff927f001.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек

19:56 17.03.2020 (обновлено: 11:19 25.04.2020)
13719
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске в аэропорту Шереметьево
Женщина в медицинской маске в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии приблизилось к 8,6 тысячи, 23 человека скончались, сообщает во вторник агентство DPA со ссылкой на собственные подсчеты.
По данным DPA, большего всего случаев зафиксировано в Северном Рейне - Вестфалии - более 3,3 тысяч. В Баварии и Баден-Вюртемберге более тысячи в каждом регионе. Среди 23 жертв коронавируса - два туриста, скончавшихся в Египте.
Институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава, во вторник сообщал данные по состоянию на понедельник - чуть больше 6 тысяч погибших и 13 погибших. Глава Института Лотар Вилер заявлял, что официальные данные отличаются от данных частных структур, занимающихся подсчетом, потому что Институт принимает только данные от официальных ведомств здравоохранения, что в силу бюрократических процедур подразумевает временной лаг. Кроме того, в Институте исходят из того, что около половины случаев заражения остаются "незамеченными".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
4301201
Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГерманияВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
23:32В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок
23:30Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
23:21В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры
23:20Политолог прокомментировал назначение Саакашвили
23:15В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
23:12Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Лента новостейМолния