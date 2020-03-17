https://ria.ru/20200317/1568745119.html

Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры

Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры

Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и... РИА Новости, 15.03.2021

2020-03-17T18:28

2020-03-17T18:28

2021-03-15T14:21

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции, предписывающей различные санитарно-гигиенические нормы в храмах Московской епархии."Применять упомянутую инструкцию по благословению епархиальных архиереев в тех епархиях, где появляются случаи заражения коронавирусной инфекции и возникает угроза ее распространения", - говорится в постановлении Синода, которое публикует сайт РПЦ.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

https://ria.ru/20200317/1568717817.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, русская православная церковь, общество