https://ria.ru/20200317/1568745119.html
Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и... РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T18:28
2020-03-17T18:28
2021-03-15T14:21
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции, предписывающей различные санитарно-гигиенические нормы в храмах Московской епархии."Применять упомянутую инструкцию по благословению епархиальных архиереев в тех епархиях, где появляются случаи заражения коронавирусной инфекции и возникает угроза ее распространения", - говорится в постановлении Синода, которое публикует сайт РПЦ.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, русская православная церковь, общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции, предписывающей различные санитарно-гигиенические нормы в храмах Московской епархии.
"Применять упомянутую инструкцию по благословению епархиальных архиереев в тех епархиях, где появляются случаи заражения коронавирусной инфекции и возникает угроза ее распространения", - говорится в постановлении Синода, которое публикует сайт РПЦ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.