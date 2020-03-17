Московский международный кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который должен был пройти в столице с 22 по 29 апреля, переносится, даты будут объявлены позднее, сообщила пресс-служба киносмотра во вторник.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно. Шестого марта в пресс-службе киносмотра сообщали, что фестиваль переносить не планируют.
"В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее", - сообщила пресс-служба фестиваля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.