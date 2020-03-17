Рейтинг@Mail.ru
17:37 17.03.2020
Московский международный кинофестиваль перенесли из-за коронавируса
Культура, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Новости шоу-бизнеса

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПодготовка к ММКФ
Подготовка к ММКФ
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Подготовка к ММКФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который должен был пройти в столице с 22 по 29 апреля, переносится, даты будут объявлены позднее, сообщила пресс-служба киносмотра во вторник.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно. Шестого марта в пресс-службе киносмотра сообщали, что фестиваль переносить не планируют.
