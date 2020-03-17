Московский международный кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

"В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее", - сообщила пресс-служба фестиваля.