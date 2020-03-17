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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:19
https://ria.ru/20200317/1568740041.html
Кандидат на пост лидера ХДС Фридрих Мерц заболел коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562803_0:362:2681:1870_1036x0_80_0_0_49ad965dbf4a262847d55ea42885cb69.jpg
РИА Новости

Кандидат на пост лидера ХДС Фридрих Мерц заболел коронавирусом

17:20 17.03.2020 (обновлено: 11:19 25.04.2020)
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© REUTERS / Annegret HilseФридрих Мерц
Фридрих Мерц
© REUTERS / Annegret Hilse
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат на пост председателя правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц сообщил в своем микроблоге в Twitter, что болен новым коронавирусом.
"Сделанный мне в воскресенье тест на коронавирус дал положительный результат. До конца следующей недели я буду находиться дома на карантине", – сообщил 64-летний Мерц.
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Он отметил, что у него только легкие и умеренные симптомы. "Все встречи были отменены. Я строго следую инструкциям министерства здравоохранения", - написал политик.
Ранее нынешний председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о намерении оставить пост после скандала в Тюрингии. В региональном парламенте Тюрингии в начале февраля депутаты ХДС проголосовали совместно с депутатами правой "Альтернативы для Германии", что вызвало скандал в стране. О намерении бороться за пост заявили бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, глава комитета бундестага по международной политике Норберт Рёттген.
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На настоящий момент, по данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране, в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом и 13 смертельных исходов. По данным Университета Джона Хопкинса, соответствующие показатели на вторник составляют 7,2 тысячи случаев и 17 скончавшихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19Фридрих МерцХристианско-социальный союзГерманияВ мире
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