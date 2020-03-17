Кандидат на пост лидера ХДС Фридрих Мерц заболел коронавирусом

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат на пост председателя правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Кандидат на пост председателя правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц сообщил в своем микроблоге в Twitter , что болен новым коронавирусом.

"Сделанный мне в воскресенье тест на коронавирус дал положительный результат. До конца следующей недели я буду находиться дома на карантине", – сообщил 64-летний Мерц.

Он отметил, что у него только легкие и умеренные симптомы. "Все встречи были отменены. Я строго следую инструкциям министерства здравоохранения", - написал политик.

Ранее нынешний председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о намерении оставить пост после скандала в Тюрингии. В региональном парламенте Тюрингии в начале февраля депутаты ХДС проголосовали совместно с депутатами правой "Альтернативы для Германии", что вызвало скандал в стране. О намерении бороться за пост заявили бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, глава комитета бундестага по международной политике Норберт Рёттген.

На настоящий момент, по данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране, в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом и 13 смертельных исходов. По данным Университета Джона Хопкинса, соответствующие показатели на вторник составляют 7,2 тысячи случаев и 17 скончавшихся.