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Шеф-повар назвал десять типичных ошибок при приготовлении курицы
Шеф-повар Жорди Вила и эксперты по безопасности пищевых продуктов Хемме дель Каньо в материале испанской La Vanguardia рассказали о десяти наиболее... РИА Новости, 17.03.2020
2020-06-19T02:02
микроволновая печь (свч-печь)
испания
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микроволновая печь (свч-печь), испания, общество

Шеф-повар назвал десять типичных ошибок при приготовлении курицы

15:37 17.03.2020 (обновлено: 02:02 19.06.2020)
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© Depositphotos / Bogdan WankowiczЖареный цыпленок
Жареный цыпленок
© Depositphotos / Bogdan Wankowicz
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Шеф-повар Жорди Вила и эксперты по безопасности пищевых продуктов Хемме дель Каньо в материале испанской La Vanguardia рассказали о десяти наиболее распространенных ошибках при приготовлении курицы.
Разморозка
Как отмечают специалисты, многие люди невнимательно подходят к процессу разморозки курицы. По их словам, для этого необходимо за день до приготовления положить ее в холодильник, либо воспользоваться микроволновой печью. При этом птицу следует периодически переворачивать. Эксперты также подчеркнули, что курицу нельзя мыть под краном, чтобы предотвратить распространение бактерий.
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Выбор
По словам Жорди Вила, шеф-повара ресторана Alkimia в Барселоне, покупатели часто неправильно выбирают курицу. Следует отдавать предпочтения птицам, которых выращивали на фермах, а не на птицефабриках.
Кости
Шеф-повар отмечает, что курицу, как и другие виды мяса, лучше всего готовить на кости. Кости лучше проводят тепло, что положительно влияет на прожарку мяса и делает его вкус более богатым. Это правило не касается грудки, которую готовят на гриле.
Кожа
Эксперты отметили, что птице высокого качества кожа может придать приятный вкус, если она не очень жирная. Однако это не самая полезная часть курицы, потому что она больше всего соприкасается с бактериями.
Шашлык
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Специи
Как заявил Жорди Вила, одна из самых распространенных ошибок при приготовлении курицы — добавление специй в последний момент. Это следует делать заранее, чтобы мясо как можно лучше пропиталось приправами.
Приготовление
Эксперты отмечают, что текстура разных частей птицы отличается, и поэтому их нужно готовить по-разному. Так, по словам шеф-повара, идеальный способ приготовления грудки — на гриле. При этом мясо следует нарезать очень тонко и готовить на сильном огне.
Пресс
При приготовлении курицы на гриле многие придавливают ее, из-за чего она теряет соки, которые должны были остаться в мясе и придать ему приятный вкус, отметил Вила. По его словам, также не следует слишком часто переворачивать курицу — достаточно лишь дать ей прожариться с одной, а затем с другой стороны.
Овощи
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Духовка
При приготовлении в духовке следует помнить, что грудка прожаривается раньше, чем бедра, на которые и следует ориентироваться. Для того чтобы птица прожаривалась более равномерно, лучше связать их веревкой.
Как не пересушить?
Чтобы курица в духовке не получилась слишком сухой, ее лучше готовить грудкой вниз: так к ней будут стекать соки, и она станет мягче. За десять минут до готовности птицу следует перевернуть, чтобы хорошо поджарилась кожа.
Курица с овощами
В случае если вы готовите жареную курицу в кастрюле с овощами, за несколько минут до приготовления надо добавить немного масла и сделать огонь сильнее — чтобы не получилось конфи. После этого уже следует добавлять лук, помидоры, лавровый лист и другие ингредиенты, отмечает Жорди Вила.
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