https://ria.ru/20200317/1568727561.html
В Московской соборной мечети из-за COVID-19 круглосуточно читают Коран
В Московской соборной мечети из-за COVID-19 круглосуточно читают Коран
В Московской соборной мечети круглосуточно читаются аяты Корана в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на... РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T14:24
2020-03-17T14:24
2021-03-15T14:21
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религия
духовное управление мусульман европейской части россии
совет муфтиев россии
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В Московской соборной мечети круглосуточно читаются аяты Корана в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Совета муфтиев России."Начиная с 17 марта, по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Московской соборной мечети круглосуточно читаются аяты Священного Корана… В эти дни чтение призвано стать формой нашего общего обращения к Всевышнему Аллаху в связи с распространением коронавируса во всем мире", - сказано в сообщении.Ранее в Духовном управлении мусульман России рекомендовали руководителям подразделений отменить или перенести на осень все публичные мероприятия, а всем верующим - избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, "строго соблюдать все рекомендации и ограничения" властей, а также воздержаться от паломничества заграницу.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
https://ria.ru/20200316/1568677338.html
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религия, духовное управление мусульман европейской части россии, совет муфтиев россии, равиль гайнутдин, общество
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В Московской соборной мечети круглосуточно читаются аяты Корана в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Совета муфтиев России.
"Начиная с 17 марта, по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Московской соборной мечети круглосуточно читаются аяты Священного Корана… В эти дни чтение призвано стать формой нашего общего обращения к Всевышнему Аллаху в связи с распространением коронавируса во всем мире", - сказано в сообщении.
Ранее в Духовном управлении мусульман России рекомендовали руководителям подразделений отменить или перенести на осень все публичные мероприятия, а всем верующим - избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, "строго соблюдать все рекомендации и ограничения" властей, а также воздержаться от паломничества заграницу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.