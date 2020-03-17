Илья Прусикин сообщил, что "пухляш" из клипа поедет на Евровидение

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что "пухляш" (актер Дима Красилов) из клипа на песню Uno едет на Евровидение.

« "Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!" — написал Прусикин.

Многих пользователей обрадовало объявление музыканта. После того, как участники из Little Big представили конкурсную песню и видео на нее, все то и дело спрашивали: "поедет ли пухляш"?

"Самая лучшая новость. Спасибо. Теперь я могу спать спокойно", — прокомментировала @vstrm_ .

"Дима прекрасен! Хорошо, что едет! Вы великолепны", — считает @vitaliniy.

"Я ждала этого", — заявила @cherryyyn.

"Все, теперь точно выиграем", — уверена @moseevskaya17.