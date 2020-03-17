https://ria.ru/20200317/1568725758.html
Илья Прусикин сообщил, что "пухляш" из клипа поедет на Евровидение
Илья Прусикин сообщил, что "пухляш" из клипа поедет на Евровидение - РИА Новости, 30.09.2025
Илья Прусикин сообщил, что "пухляш" из клипа поедет на Евровидение
Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что "пухляш" (актер Дима Красилов) из клипа на песню... РИА Новости, 30.09.2025
2020-03-17T14:05:00+03:00
2020-03-17T14:05:00+03:00
2025-09-30T15:25:00+03:00
культура
youtube
новости культуры
little big
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529574_115:0:3262:1770_1920x0_80_0_0_4a960d6acb9e267561710ede643faaf0.jpg
https://ria.ru/20200316/1568665165.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529574_508:0:2868:1770_1920x0_80_0_0_40fdcde22f77b5eb8080b4bf0bc29359.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, новости культуры, little big, новости шоу-бизнеса
Культура, YouTube, Новости культуры, Little Big, Новости шоу-бизнеса
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что "пухляш" (актер Дима Красилов) из клипа на песню Uno едет на Евровидение.
«
"Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!" — написал Прусикин.
Многих пользователей обрадовало объявление музыканта. После того, как участники из Little Big представили конкурсную песню и видео на нее, все то и дело спрашивали: "поедет ли пухляш"?
"Самая лучшая новость. Спасибо. Теперь я могу спать спокойно", — прокомментировала @vstrm_ .
"Дима прекрасен! Хорошо, что едет! Вы великолепны", — считает @vitaliniy.
"Я ждала этого", — заявила @cherryyyn.
"Все, теперь точно выиграем", — уверена @moseevskaya17.
Клип и песня на трек Uno были представлены 12 марта. За несколько дней видео набрало
более десяти миллионов просмотров на YouTube, а песню включили в топ-10 в iTunes. Работа группы из России оказалась самой популярной среди других участников.