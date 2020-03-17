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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200317/1568725502.html
Российские буддисты станут читать молебны в защиту от коронавируса
Российские буддисты станут читать молебны в защиту от коронавируса
В храмах Буддийской традиционной Сангхи России с 18 марта начнут читать хуралы (молебны) в защиту от коронавируса, а молельные помещения будут тщательно убирать РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T13:53
2021-03-15T14:21
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
религия
буддийская традиционная сангха россии
буддизм
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В храмах Буддийской традиционной Сангхи России с 18 марта начнут читать хуралы (молебны) в защиту от коронавируса, а молельные помещения будут тщательно убирать и окуривать традиционным антисептическим составом, говорится в сообщении пресс-службы Иволгинского дацана, распространенном во вторник."Мы не можем запретить людям посещать дацаны. Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. Только при этом и ламы, и хубараки (студенты Буддийского университета - ред.), и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны", - приводит пресс-служба слова Пандито Хамбо ламы Аюшеева.По распоряжению Пандито Хамбо ламы в ежедневное расписание хуралов (молебнов) добавили особые хуралы, "способствующие защите от коронавируса", в частности молебен "Табан Харюулга", что в переводе значит "Пять сутр отбрасывания" или "Пять сутр устранения негативных причин, рассказали в пресс-службе дацана.Также, уточняют в пресс-службе, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России с 18 марта вводятся меры повышенной безопасности. В частности, в дуганах (храмы, где проводятся молебны – ред.) будут проводить обязательную влажную уборку и "больше обычного" совершать окуривание антисептическим буддийским составом санзай."Верующие часто возжигают санзай у себя дома на алтаре или окуривают помещение. В современных условиях это становится не просто буддийским ритуалом, но и рекомендуется использовать как одно из защитных свойств от инфекции", - сказано в релизе.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
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коронавирус covid-19, религия, буддийская традиционная сангха россии, буддизм, общество

Российские буддисты станут читать молебны в защиту от коронавируса

13:53 17.03.2020 (обновлено: 14:21 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк100-летие дацана в Санкт-Петербурге
100-летие дацана в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В храмах Буддийской традиционной Сангхи России с 18 марта начнут читать хуралы (молебны) в защиту от коронавируса, а молельные помещения будут тщательно убирать и окуривать традиционным антисептическим составом, говорится в сообщении пресс-службы Иволгинского дацана, распространенном во вторник.
"Мы не можем запретить людям посещать дацаны. Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. Только при этом и ламы, и хубараки (студенты Буддийского университета - ред.), и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны", - приводит пресс-служба слова Пандито Хамбо ламы Аюшеева.
По распоряжению Пандито Хамбо ламы в ежедневное расписание хуралов (молебнов) добавили особые хуралы, "способствующие защите от коронавируса", в частности молебен "Табан Харюулга", что в переводе значит "Пять сутр отбрасывания" или "Пять сутр устранения негативных причин, рассказали в пресс-службе дацана.
Также, уточняют в пресс-службе, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России с 18 марта вводятся меры повышенной безопасности. В частности, в дуганах (храмы, где проводятся молебны – ред.) будут проводить обязательную влажную уборку и "больше обычного" совершать окуривание антисептическим буддийским составом санзай.
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"Верующие часто возжигают санзай у себя дома на алтаре или окуривают помещение. В современных условиях это становится не просто буддийским ритуалом, но и рекомендуется использовать как одно из защитных свойств от инфекции", - сказано в релизе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияБуддийская традиционная сангха РоссииБуддизмОбщество
 
 
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