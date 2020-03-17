https://ria.ru/20200317/1568725328.html
Российские протестанты из-за коронавируса вводят онлайн-богослужения
Российские протестанты из-за коронавируса вводят онлайн-богослужения
Прихожане церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Москве и других регионах со сложной эпидемиологической ситуацией будут посещать богослужения... РИА Новости, 15.03.2021
2020-03-17T13:49
2020-03-17T13:49
2021-03-15T14:21
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
религия
москва
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Прихожане церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Москве и других регионах со сложной эпидемиологической ситуацией будут посещать богослужения онлайн, говорится в сообщении Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), распространенном во вторник."Обращаюсь к епископам и старшим пасторам московских церквей, общин в других регионах, где введены ограничения, проведите необходимую работу по организации онлайн-служений и трансляций. Организуйте просмотр богослужений в малых домашних группах, ободряйте окружающих, успокаивайте паникующих, молитесь за больных", - приводятся в сообщении слова начальствующего епископа РОСХВЕ Сергея Ряховского.Также он призвал сохранять "спокойствие духа и мир в сердце", поскольку верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением информации. Вместе с тем не стоит пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами, подчеркнул Ряховский."Я призываю церкви к усиленной молитве, по возможности с постом, ибо наш Господь – Целитель и Защитник… Будем в молитве благословлять работу врачей и добровольцев, которые разрабатывают и осуществляют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения болезни", - подытожил представитель РОСХВЕ.Ранее мэр Москвы подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
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коронавирус covid-19, религия, москва, общество
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Прихожане церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Москве и других регионах со сложной эпидемиологической ситуацией будут посещать богослужения онлайн, говорится в сообщении Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), распространенном во вторник.
"Обращаюсь к епископам и старшим пасторам московских церквей, общин в других регионах, где введены ограничения, проведите необходимую работу по организации онлайн-служений и трансляций. Организуйте просмотр богослужений в малых домашних группах, ободряйте окружающих, успокаивайте паникующих, молитесь за больных", - приводятся в сообщении слова начальствующего епископа РОСХВЕ Сергея Ряховского.
Также он призвал сохранять "спокойствие духа и мир в сердце", поскольку верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением информации. Вместе с тем не стоит пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами, подчеркнул Ряховский.
"Я призываю церкви к усиленной молитве, по возможности с постом, ибо наш Господь – Целитель и Защитник… Будем в молитве благословлять работу врачей и добровольцев, которые разрабатывают и осуществляют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения болезни", - подытожил представитель РОСХВЕ.
Ранее мэр Москвы подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.