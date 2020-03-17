Рейтинг@Mail.ru
Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире
Искусство
Культура
 
19:26 17.03.2020 (обновлено: 15:25 30.09.2025)
Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире
Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире - РИА Новости, 30.09.2025
Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире
Американский актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал, что 12 дней провел в пустыне без телефона и связи. Поэтому, когда... РИА Новости, 30.09.2025
Новости
Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал, что 12 дней провел в пустыне без телефона и связи. Поэтому, когда вернулся, был шокирован новостью о пандемии коронавируса в мире.
«

"Ничего себе. Буквально 12 дней назад мы медитировали в пустыне и были полностью изолированы от внешнего мира: ни связи, ни телефона. Поэтому понятия не имели, что происходит за пределами этих мест. Вчера я попал в совершенно другой мир. Тот, который изменился навсегда. Сейчас я получаю сообщения от друзей и близких, узнаю, что происходит. Надеюсь, что с большинством все в порядке. Всем позитива. Берегите себя", — написал фронтмен 30 Seconds to Mars.

За несколько часов публикация набрала сотни тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.
"Лучше бы ты оставался в пустыне. Сейчас происходит безумие", — написала @joxtina.
"Повезло тебе. Вероятно, было бы лучше находится в такой изоляции", — присоединилась к обсуждению @escapenut.
"Добро пожаловать в реальность", — прокомментировал @actorluis.
На прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции. По словам гендиректора организации Тедроса Адхана Гебрейесуса, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится.
Скриншот сторис со страницы Софи Тернер в Instagram
Знаменитости рассказали, как оберегают себя от коронавируса
16 марта 2020, 17:16
 
