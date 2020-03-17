Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире

«

"Ничего себе. Буквально 12 дней назад мы медитировали в пустыне и были полностью изолированы от внешнего мира: ни связи, ни телефона. Поэтому понятия не имели, что происходит за пределами этих мест. Вчера я попал в совершенно другой мир. Тот, который изменился навсегда. Сейчас я получаю сообщения от друзей и близких, узнаю, что происходит. Надеюсь, что с большинством все в порядке. Всем позитива. Берегите себя", — написал фронтмен 30 Seconds to Mars.