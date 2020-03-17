В Якутии из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, в республике Саха (Якутия) вводим режим повышенной готовности. Запрет на мероприятия с участием свыше 50 человек. Вузам рекомендовано освобождать общежития и отправлять детей домой. NB Заболевших на территории РС (Я) нет", - заявил Николаев.

Как отметили на совещании в правительстве Якутии, в связи с приостановлением международных рейсов, в данное время проверяются все рейсы из других городов России. В двух обсерваторах, расположенных на территории Якутска, за весь период наблюдались 42 человека. Для проведения исследований анализов задействованы две вирусологические лаборатории. По рекомендации Роспотребнадзора на коронавирус начали обследовать всех заболевших пневмонией. За эти дни обследовано более 340 человек, у всех анализы отрицательные.