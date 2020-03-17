В Якутии из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Якутии из-за коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Айсен Николаев в Twitter.
Во вторник глава региона издал указ о режиме повышенной готовности в республике.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, в республике Саха (Якутия) вводим режим повышенной готовности. Запрет на мероприятия с участием свыше 50 человек. Вузам рекомендовано освобождать общежития и отправлять детей домой. NB Заболевших на территории РС (Я) нет", - заявил Николаев.
В понедельник на планерном совещании регионального правительства он поручил отменить массовые мероприятия, за исключением международного кинофестиваля.
Студенты Северо-Восточного федерального университета переведены на дистанционное обучение до конца марта.
Как отметили на совещании в правительстве Якутии, в связи с приостановлением международных рейсов, в данное время проверяются все рейсы из других городов России. В двух обсерваторах, расположенных на территории Якутска, за весь период наблюдались 42 человека. Для проведения исследований анализов задействованы две вирусологические лаборатории. По рекомендации Роспотребнадзора на коронавирус начали обследовать всех заболевших пневмонией. За эти дни обследовано более 340 человек, у всех анализы отрицательные.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.