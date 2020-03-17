Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу

"Что лучше всего смотрят? Меня это убивает, но лучше всего смотрят грязное белье звезд", —сказала она.

По ее словам, истории обычных людей получают у телезрителей меньше отклика, хотя их проработка занимает больше времени.

"Редакторы ищут истории, которые легли бы в основу ток-шоу. Конкретных источников историй нет, это могут быть и СМИ, и соцсети. Часто люди сами публикуют то, что с ними произошло, и просят о помощи", — пояснила журналистка.