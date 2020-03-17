https://ria.ru/20200317/1568704757.html
Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
На ток-шоу Первого канала "На самом деле" обсуждают слухи из мира шоу-бизнеса, потому что это больше всего интересует аудиторию.
первый канал (телеканал)
дмитрий шепелев
россия
новости шоу-бизнеса
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
На ток-шоу Первого канала
"На самом деле" обсуждают слухи из мира шоу-бизнеса, потому что это больше всего интересует аудиторию. Об этом в интервью пермскому изданию "Звезда
" рассказала редактор телеканала, журналистка Марина Николаева, в свое время занимавшаяся подготовкой передачи.
"Что лучше всего смотрят? Меня это убивает, но лучше всего смотрят грязное белье звезд", —сказала она.
По ее словам, истории обычных людей получают у телезрителей меньше отклика, хотя их проработка занимает больше времени.
"Редакторы ищут истории, которые легли бы в основу ток-шоу. Конкретных источников историй нет, это могут быть и СМИ, и соцсети. Часто люди сами публикуют то, что с ними произошло, и просят о помощи", — пояснила журналистка.
"На самом деле" — ток-шоу Первого канала, посвященное проблемам в семейных отношениях. При этом отдельные выпуски передачи могут быть посвящены актуальным политическим явлениям или же историческим событиям. Ведущим программы ранее был Дмитрий Шепелев
, с 10 марта его сменил Тимур Еремеев.