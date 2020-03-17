Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда

"В такое время, когда мы сталкиваемся с беспрецедентным кризисом общественного здравоохранения, проведение завтрашних выборов заставило бы сотрудников избирательных участков и избирателей подвергнуть себя неприемлемому риску заражения коронавирусом. Поэтому глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон распорядится закрыть избирательные участки в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - написал Деуайн в Twitter.