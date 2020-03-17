Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Огайо Майк Деуайн заявил, что глава департамента здравоохранения штата Эми Актон распорядится закрыть избирательные участки в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что будет означать перенос намеченных на вторник праймериз.
Ранее Деуайн из-за ситуации с коронавирусом рекомендовал перенести проведение первичных выборов на 2 июня, однако суд в округе Франклин отклонил данную рекомендацию.
"В такое время, когда мы сталкиваемся с беспрецедентным кризисом общественного здравоохранения, проведение завтрашних выборов заставило бы сотрудников избирательных участков и избирателей подвергнуть себя неприемлемому риску заражения коронавирусом. Поэтому глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон распорядится закрыть избирательные участки в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - написал Деуайн в Twitter.
Он отметил, что секретарь штата Огайо Фрэнк Лароз попытается через суд добиться расширения вариантов проведения голосования, с тем чтобы "каждый избиратель, который хочет проголосовать, получил такую возможность".
В США зарегистрированы уже более 4,6 тысячи случаев коронавируса, в ряде штатов закрыты школы, учреждения, рестораны. Ранее Белый дом рекомендовал американцам отменить поездки, работать из дома и не посещать рестораны, бары и места скопления людей, а также не собираться в количестве более десяти человек. Эти рекомендации действуют 15 дней.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 167 тысяч человек, более 6,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.