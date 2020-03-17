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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T06:03+0300
https://ria.ru/20200317/1568704609.html
В Приморье прошли учения против коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678460_0:248:3120:2003_1036x0_80_0_0_765d1b09e3499730055af9ed0d45c20b.jpg
РИА Новости

В Приморье прошли учения против коронавируса

06:03 17.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске
Мужчина в медицинской маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Учения по предупреждению и ликвидации последствий распространения коронавируса прошли в Лесозаводске Приморского края, сообщает правительство региона.
"В учениях были задействованы военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Военного восточного округа, сотрудники полиции, Роспотребнадзора, пожарные, врачи, железнодорожники", - говорится в сообщении.
По легенде учений, к водителю междугороднего автобуса обратился пассажир с жалобами на здоровье и симптомами коронавируса. Спецбригада скорой помощи доставила пациента в инфекционное отделение районной больницы. После этого была проведена дезинфекция багажа и салона автобуса. По аналогичному сценарию отработаны действия по выявлению пассажиров в здании железнодорожного вокзала и в поезде.
"Несмотря на то, что заболевших коронавирусом в Приморье нет, мы должны быть готовы к возможному проникновению заболевания и быстро купировать его, не дав распространиться. Поэтому в ходе таких учений разыгрывались легенды по наиболее сложному и худшему сценарию", - сказал министр по делам ГО и ЧС Приморья Олег Мельников, чьи слова приводятся в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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