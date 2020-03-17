В Приморье прошли учения против коронавируса

По легенде учений, к водителю междугороднего автобуса обратился пассажир с жалобами на здоровье и симптомами коронавируса. Спецбригада скорой помощи доставила пациента в инфекционное отделение районной больницы. После этого была проведена дезинфекция багажа и салона автобуса. По аналогичному сценарию отработаны действия по выявлению пассажиров в здании железнодорожного вокзала и в поезде.

"Несмотря на то, что заболевших коронавирусом в Приморье нет, мы должны быть готовы к возможному проникновению заболевания и быстро купировать его, не дав распространиться. Поэтому в ходе таких учений разыгрывались легенды по наиболее сложному и худшему сценарию", - сказал министр по делам ГО и ЧС Приморья Олег Мельников, чьи слова приводятся в сообщении.