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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T05:40+0300
https://ria.ru/20200317/1568704562.html
Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_7024d27a5159507ef27841c429f4f433.jpg
РИА Новости

Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса

05:40 17.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эквадор. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Власти Эквадора вводят со вторника комендантский час и запрещают передвижение по стране из-за коронавируса, сообщил президент Ленин Морено.

"Со вторника, 17 марта, устанавливается комендантский час с 9 вечера и до 5 утра. И с полуночи приостанавливается на 14 дней действие междугороднего транспорта, внутренние перелеты и проезд частного транспорта", - написал он в Twitter.

Для покупки продуктов питания и лекарств устанавливается движение в зависимости от номера машины. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям запрещено перемещение автомобилей с номерами, оканчивающимися на четные номера и ноль, по остальным дням - с нечетными номерами.
Грузовые и медицинские автомобили будут передвигаться без ограничений.
Все необходимые услуги (здравоохранения, связи, безопасности) будут оказываться в обычном порядке.
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