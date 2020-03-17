Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса

"Со вторника, 17 марта, устанавливается комендантский час с 9 вечера и до 5 утра. И с полуночи приостанавливается на 14 дней действие междугороднего транспорта, внутренние перелеты и проезд частного транспорта", - написал он в Twitter .

Для покупки продуктов питания и лекарств устанавливается движение в зависимости от номера машины. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям запрещено перемещение автомобилей с номерами, оканчивающимися на четные номера и ноль, по остальным дням - с нечетными номерами.