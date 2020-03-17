Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса

"Мы поговорили сегодня (в понедельник) с властями почти всего региона, с Аргентиной в частности мы приняли решение о полном закрытии границы, включая речную границу", - заявил Лакалье.

По словам президента, мера вступит в силу в 00.00 во вторник (06.00 мск), будут закрыты и воздушная, и сухопутная, и морская границы. Страны будут впускать только собственных граждан, или иностранцев, постоянно проживающих в стране. Однако перевозка грузов и предметов первой необходимости между двумя странами будет сохранена.