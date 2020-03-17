Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса

МОНТЕВИДЕО, 17 мар - РИА Новости. Уругвай полностью закрывает границу с Аргентиной в качестве меры по борьбе с распространением нового коронавируса, заявил в ходе пресс-конференции президент страны Луис Лакалье Поу.
"Мы поговорили сегодня (в понедельник) с властями почти всего региона, с Аргентиной в частности мы приняли решение о полном закрытии границы, включая речную границу", - заявил Лакалье.
По словам президента, мера вступит в силу в 00.00 во вторник (06.00 мск), будут закрыты и воздушная, и сухопутная, и морская границы. Страны будут впускать только собственных граждан, или иностранцев, постоянно проживающих в стране. Однако перевозка грузов и предметов первой необходимости между двумя странами будет сохранена.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире зарегистрированы уже более 167 тысяч зараженных более чем в 151 стране, более 6,6 тысячи скончались.
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