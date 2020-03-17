Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T05:38+0300
https://ria.ru/20200317/1568704531.html
Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса

05:38 17.03.2020
135
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест-система для выявления коронавируса
Тест-система для выявления коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления коронавируса. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 17 мар - РИА Новости. Уругвай полностью закрывает границу с Аргентиной в качестве меры по борьбе с распространением нового коронавируса, заявил в ходе пресс-конференции президент страны Луис Лакалье Поу.
"Мы поговорили сегодня (в понедельник) с властями почти всего региона, с Аргентиной в частности мы приняли решение о полном закрытии границы, включая речную границу", - заявил Лакалье.
По словам президента, мера вступит в силу в 00.00 во вторник (06.00 мск), будут закрыты и воздушная, и сухопутная, и морская границы. Страны будут впускать только собственных граждан, или иностранцев, постоянно проживающих в стране. Однако перевозка грузов и предметов первой необходимости между двумя странами будет сохранена.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире зарегистрированы уже более 167 тысяч зараженных более чем в 151 стране, более 6,6 тысячи скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19АргентинаУругвайВ мире
Рекомендуем
Эквадор
Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
Флаг Соединенных Штатов Америки
Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
Концерт рок-группы Guns N'Roses в Москве
Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
Мексика
В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
Мужчина в медицинской маске
В Приморье прошли учения против коронавируса
Алеппо
Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
Съемочная камера
Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
СМИ: замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом
Закрытая средняя школа в Ухане
Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция
Храм в Страсбурге ввел ограничения на присутствие прихожан за службой
Канада
Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
Колумбия
Колумбия закрывает границы до 30 мая из-за коронавируса
Бразилия
В Бразилии попросили врачей на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус
06:53В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
Лента новостейМолния