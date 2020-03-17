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Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
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РИА Новости

Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы

05:12 17.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing
Пассажирский самолет Boeing
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Корпорация Boeing использует все ресурсы для продолжения работы и призывает государство и частных партнеров обеспечить ликвидность для поддержания авиаиндустрии на плаву, говорится в заявлении компании.
Boeing уже столкнулась с миллиардными убытками из-за приостановки в 2019 году полетов лайнера Boeing 737 Max после двух авиакатастроф, в которых винили программное обеспечение и недостаточное обучение пилотов новой технике. Долг Boeing почти удвоился в 2019 году - до 27,3 миллиарда долларов из-за выпуска долгосрочных долговых обязательств на 10,5 миллиарда.
"Аэрокосмическая отрасль Америки столкнулась с экстренным вызовом со стороны пандемии коронавируса", - говорится в заявлении.
Компания "использует все свои ресурсы для поддержания операций", говорится в документе. Кроме того, Boeing предпринимает шаги для того, чтобы справиться с давлением.
Корпорация поблагодарила администрацию и конгресс США за тесное общение с представителями индустрии.
"Готовность к предоставлению краткосрочного доступа к государственной и частной ликвидности будет одним из наиболее важных путей отрасли к восстановлению", - говорится в заявлении.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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