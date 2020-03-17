Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T05:09+0300
https://ria.ru/20200317/1568704358.html
В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1036x0_80_0_0_26fac93da8c47bc0b033cb365636c805.png
РИА Новости

В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса

05:09 17.03.2020
299
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityМексика
Мексика
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор службы профилактики минздрава Мексики Рикардо Кортес заявил о 29 новых случаях коронавируса, которые зафиксированы за последние сутки, общее число заболевших составляет 82 человека.
"В настоящее время у нас есть 82 подтвержденных случая, 90 процентов пациентов имеют легкие симптомы и получают амбулаторную помощь. После обследования и тестов они с предосторожностью направляются домой", - сказал Кортес.
По словам чиновника, из всей массы заболевших лишь двое продемонстрировали тяжёлые синдромы ОРВИ.
Власти страны сообщили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.
Крупные вузы страны, в которых были зафиксированы случаи заболеваний, также частично отменяют занятия с 17 марта.
Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ, и заверяет, что все должные ограничения и меры в связи с распространением вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Канада
Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
Самолет в небе
Мексика просит Сальвадор уточнить сведения о зараженных авиапассажирах
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Защитная маска на улице Нью-Йорка
Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Сан-Франциско
Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
Плавучий космодром Морской старт
Прибывшее из США судно "Морской старт" швартуется на заводе в Славянке
Табличка горячей линии московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус
06:53В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
Лента новостейМолния