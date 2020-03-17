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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-17T06:09+0300
https://ria.ru/20200317/1568704230.html
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338708_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_42edc12220ef9d9b6006db8d717a242a.jpg
РИА Новости

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

04:58 17.03.2020 (обновлено: 06:09 17.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
По мнению аналитиков агентства, в данной ситуации валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками являются наиболее уязвимыми. В их число они включили ряд стран Латинской Америки, а также Южную Африку, Индонезию и Индию.
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Эксперты Bloomberg считают, что, несмотря на профицит текущего счета России, падение цен на нефть не позволит рублю сохранить позиции по отношению к доллару.
С начала марта этого года биржи США упали на 16-17 процентов. При этом во втором полугодии 2008-го американские биржи рухнули на 20-30 процентов, причем в некоторые месяцы снижение индексов достигало 14-17 процентов.

Сценарий маловероятен

Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля вплоть до уровней в сто рублей за доллар маловероятен, сообщил РИА Новости старший аналитик УК "Регион инвестиции" Михаил Поддубский.
"С точки зрения макроэкономики текущая ситуация в рубле заметно лучше, чем в период 2014-2016 годов, поэтому сопоставимой по масштабам девальвации рубля ожидать вряд ли рационально", — отметил эксперт.
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При этом он обратил внимание, что с момента того кризиса в России ввели механизм бюджетного правила, который ограничивает влияние на курс валют колебаний цен на нефть. Кроме того, проведена бюджетная консолидация, а объем золотовалютных резервов на данный момент полностью покрывает внешний долг.
Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников в беседе с RT назвал подсчеты Bloomberg "прогнозом адвоката дьявола", объяснив, что специалисты агентства в данном случае рассчитали наихудший сценарий из всех возможных.
"Любой квалифицированный прогнозист просто обязан такой сценарий продумывать и просчитывать. Это как раз такой сценарий. Насколько этот прогноз сбудется — вопрос достаточно спорный. Сейчас надо исходить из того, что ситуация стремительно меняется", — рассказал экономист.
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Масленников отметил, что имеется множество факторов, которые могут повлиять на курс рубля. "Курс рубля зависит не только от цен на нефть, здесь корреляция понятна, а также от аппетита инвесторов к российскому риску. Если нерезиденты вкладываются во внутренний российский долг, в облигации федерального займа, то они тем самым поддерживают курс рубля. Какие-то мотивации для резкого оттока с российского долгового рынка, на мой взгляд, пока незаметны", — указал он.

Ситуация с ценами на нефть и курсами валют

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, вслед за этим до четырехлетних минимумов упал курс рубля. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.
Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономики, остается распространение коронавируса нового типа, от которого погибли уже свыше 6,5 тысячи человек. После признания ВОЗ вспышки заболевания пандемией мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.
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