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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T04:51+0300
https://ria.ru/20200317/1568704181.html
Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/135213/69/1352136916_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_7cb0878fad749a10a074297c82e61306.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек

04:51 17.03.2020
743
© Fotolia / Olga GabaiКанада
Канада
© Fotolia / Olga Gabai
Канада. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде превысило 400, за сутки в стране было зафиксировано более 100 случаев, сообщается на сайте канадского правительства.
Ранее сообщалось, что в Канаде зафиксировано 304 случая заражения новым коронавирусом, один человек погиб.
По данным властей, по состоянию на вечер 16 марта по местному времени, число заболевших достигло 424.
По данным правительства, наибольшее число случаев зафиксировано в провинции Онтарио - 177, еще 103 – в Британской Колумбии, 50 – в Квебеке и 74 случая в провинции Альберта. В остальных провинциях зарегистрировано менее 10 заболевших.
В свою очередь телеканал CTV сообщает, что в провинции Британская Колумбия от вируса скончались еще три человека. Таким образом, общее число скончавшихся по стране достигло четырех.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек более чем в 151 стране, большинство выздоровели, 6,6 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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