Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США подскочило до 85, ранее сообщалось о 74 умерших, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей.
По данным университета, число подтвержденных заражений превысило 4,6 тысячи, более чем удвоившись за последние трое суток.
Ранее Белый дом рекомендовал американцам отменить поездки, работать из дома и не посещать рестораны, бары и места скопления людей, а также не собираться в количестве более десяти человек. Эти рекомендации действуют 15 дней.
Кроме того, местные власти объявляют карантин в наиболее пострадавших районах. Так, объявлен карантин в семи округах Калифорнии, составляющих мегаполис Сан-Франциско и Сан-Хосе с населением более 7 миллионов человек, жителей просят выходить из дома только за продуктами и лекарствами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.