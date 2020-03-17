Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек

По данным университета, число подтвержденных заражений превысило 4,6 тысячи, более чем удвоившись за последние трое суток.

Ранее Белый дом рекомендовал американцам отменить поездки, работать из дома и не посещать рестораны, бары и места скопления людей, а также не собираться в количестве более десяти человек. Эти рекомендации действуют 15 дней.