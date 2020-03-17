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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T04:32+0300
https://ria.ru/20200317/1568704087.html
Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568656941_0:321:3069:2047_1036x0_80_0_0_580db1789620fa02ff15df301bc8095d.jpg
РИА Новости

Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек

04:32 17.03.2020
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© REUTERS / Eduardo Munoz Защитная маска на улице Нью-Йорка
Защитная маска на улице Нью-Йорка
© REUTERS / Eduardo Munoz
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США подскочило до 85, ранее сообщалось о 74 умерших, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей.
По данным университета, число подтвержденных заражений превысило 4,6 тысячи, более чем удвоившись за последние трое суток.
Ранее Белый дом рекомендовал американцам отменить поездки, работать из дома и не посещать рестораны, бары и места скопления людей, а также не собираться в количестве более десяти человек. Эти рекомендации действуют 15 дней.
Кроме того, местные власти объявляют карантин в наиболее пострадавших районах. Так, объявлен карантин в семи округах Калифорнии, составляющих мегаполис Сан-Франциско и Сан-Хосе с населением более 7 миллионов человек, жителей просят выходить из дома только за продуктами и лекарствами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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