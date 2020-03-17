Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Власти Сан-Франциско в Калифорнии и окрестных городов Сан-Хосе, Беркли и Окленд объявили в понедельник о жестких мерах карантина, которые будут касаться района с населением примерно в 7 миллионов человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Жителям семи округов мегаполиса запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по "крайней необходимости".
"История не простит нам ожидания даже в лишний час", - заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо.
Тем временем Лос-Анджелес и Сан-Диего на юге Калифорнии с населением более 13 миллионов человек закрыли рестораны для посетителей, за исключением доставки и работы на вынос.
В США зарегистрированы уже более 4,6 тысячи случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.