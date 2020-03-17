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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T04:16+0300
https://ria.ru/20200317/1568704036.html
Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/153315/86/1533158675_0:228:2830:1820_1036x0_80_0_0_1203933d3f6e3122cafed038d009b5b4.jpg
РИА Новости

Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома

04:16 17.03.2020
2482
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСан-Франциско
Сан-Франциско
© РИА Новости / РИА Новости
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Сан-Франциско. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Власти Сан-Франциско в Калифорнии и окрестных городов Сан-Хосе, Беркли и Окленд объявили в понедельник о жестких мерах карантина, которые будут касаться района с населением примерно в 7 миллионов человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Жителям семи округов мегаполиса запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по "крайней необходимости".
"История не простит нам ожидания даже в лишний час", - заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо.
Тем временем Лос-Анджелес и Сан-Диего на юге Калифорнии с населением более 13 миллионов человек закрыли рестораны для посетителей, за исключением доставки и работы на вынос.
В США зарегистрированы уже более 4,6 тысячи случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Сан-ФранцискоСШАВ мире
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