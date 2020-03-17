Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram

МУРМАНСК, 17 мар – РИА Новости. Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях, и пообещала быть внимательнее.
Ранее пользователи соцсетей раскритиковали министра образования Мурманской области, которая только недавно вступила в эту должность, за множество орфографических и пунктуационных ошибок в постах.
"Спасибо всем, кто указал на ошибки! Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание. Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться", - написала Головина.
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Теперь знаю как будет выглядеть Мурманская область через несколько десятилетий: 🚕такси передвигающиеся по воздуху, умные парковки; 🏠дома, в которых не будет силы притяжения - что создаст равные возможности для людей вне зависимости от их особенностей; 👩🏽🏫школы с зимними садами на крыше под стеклянным куполом - что бы смотреть из сада на северное сияние... Все это воплотят наши юные жители, которые представили свои идеи на FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в г. Красноярск. И что бы таких идей было больше губернатор Мурманской области @ дал поручение создать 10 Квантолабов - мини-кванториумов с разным оборудованием и преподавателями, в муниципалитетах области В ЭТОМ ГОДУ. Уже работаем над этим 🏁 #насевережить #насевереучить