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Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
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РИА Новости

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%

04:07 17.03.2020 (обновлено: 06:31 17.03.2020)
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Hasan Jamali
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
В понедельник стоимость нефти марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 10%.
По состоянию на 4.02 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,10%, до 30,48 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent растет на 5,23%, до 31,17 доллара за баррель.
На ситуацию вокруг нефтяных цен влияет нестабильность на мировых фондовых биржах, вызванная эпидемией коронавируса. Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и ситуации вокруг нефтедобычи (страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).
В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и японский центробанк. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Вчера, 12:37Сказано в эфире
Эксперт назвал "самую серьезную проблему" на рынке нефтиМировые цены на нефть сохраняют в понедельник волатильность с тенденцией к дальнейшему снижению. Как дальше будет развиваться ситуация на нефтяном рынке, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.
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BrentЦены на нефтьВесь мирЭкономика
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MMAgTolyan
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17 марта, 05:19
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