Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник стоимость нефти марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 10%.

По состоянию на 4.02 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,10%, до 30,48 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent растет на 5,23%, до 31,17 доллара за баррель.

На ситуацию вокруг нефтяных цен влияет нестабильность на мировых фондовых биржах, вызванная эпидемией коронавируса. Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и ситуации вокруг нефтедобычи (страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).