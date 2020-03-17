Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:59+0300
https://ria.ru/20200317/1568703886.html
Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39744/70/397447078_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_3e2862aad2778b5259ba95d47e2baaee.jpg
РИА Новости

Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж

03:59 17.03.2020
291
© РИА НовостиСахалин
Сахалин
© РИА Новости
Сахалин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Госслужащим и работникам бюджетной сферы на Сахалине ограничивают выезд за рубеж в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает правительство региона.
"Запрещены массовые мероприятия на закрытых площадках с участием более 100 человек. Госслужащим и работникам бюджетной сферы ограничен выезд за рубеж – в командировки и в отпуск. Такого же требования региональные власти рекомендовали придерживаться представителям бизнеса", - говорится в сообщении.
В островных школах до особого распоряжения отменили кабинетную систему обучения. Детям запрещено перемещаться между классами – преподаватели будут приходить на занятия самостоятельно. Каждый кабинет оборудуют диспенсером со спиртосодержащим антисептиком. Весенние каникулы решено сдвинуть на более ранний срок – они начнутся 18 марта.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса COVID-19
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
Кроме того, в детских садах отменили уроки физкультуры и музыки в специализированных помещениях, а Сахалинскому университету рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения. Диспенсеры с антисептиками также предложено установить в торговых точках, кинотеатрах, театрах и библиотеках.
Отменены "Дни здорового ребенка" в поликлиниках и массовые профилактические мероприятия в закрытых помещениях. Вводится запрет на посещение пациентов в стационарах.
Власти региона предлагают шире использовать сервисы доставки товаров и продуктов через интернет, чтобы сократить пересекающиеся потоки людей. Маломобильным гражданам продукты будут доставлять соцработники.
Во всех видах транспорта будут регулярно проводить санитарную обработку, организовано обязательное анкетирование пассажиров международных и внутренних рейсов, а также на пароме Ванино - Холмск, соединяющем Сахалин с материком.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
700000
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СахалинОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Молоток судьи
На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Президент РФ Владимир Путин
Путина попросили разрешить онлайн-продажи рецептурных лекарств
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
Табличка горячей линии московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф
Бурый медведь
Ученые впервые подсчитали число медведей в нацпарке "Земля леопарда"
Плавучий космодром Морской старт
Прибывшее из США судно "Морской старт" швартуется на заводе в Славянке
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
Евгений Никулин
Процесс по делу Никулина в США отложили минимум на 48 часов
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
СМИ: Байден выигрывает праймериз в штате Вашингтон
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
Лента новостейМолния