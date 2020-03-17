Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Госслужащим и работникам бюджетной сферы на Госслужащим и работникам бюджетной сферы на Сахалине ограничивают выезд за рубеж в рамках мер по борьбе с коронавирусом , сообщает правительство региона.

"Запрещены массовые мероприятия на закрытых площадках с участием более 100 человек. Госслужащим и работникам бюджетной сферы ограничен выезд за рубеж – в командировки и в отпуск. Такого же требования региональные власти рекомендовали придерживаться представителям бизнеса", - говорится в сообщении.

В островных школах до особого распоряжения отменили кабинетную систему обучения. Детям запрещено перемещаться между классами – преподаватели будут приходить на занятия самостоятельно. Каждый кабинет оборудуют диспенсером со спиртосодержащим антисептиком. Весенние каникулы решено сдвинуть на более ранний срок – они начнутся 18 марта.

Кроме того, в детских садах отменили уроки физкультуры и музыки в специализированных помещениях, а Сахалинскому университету рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения. Диспенсеры с антисептиками также предложено установить в торговых точках, кинотеатрах, театрах и библиотеках.

Отменены "Дни здорового ребенка" в поликлиниках и массовые профилактические мероприятия в закрытых помещениях. Вводится запрет на посещение пациентов в стационарах.

Власти региона предлагают шире использовать сервисы доставки товаров и продуктов через интернет, чтобы сократить пересекающиеся потоки людей. Маломобильным гражданам продукты будут доставлять соцработники.

Во всех видах транспорта будут регулярно проводить санитарную обработку, организовано обязательное анкетирование пассажиров международных и внутренних рейсов, а также на пароме Ванино - Холмск, соединяющем Сахалин с материком.