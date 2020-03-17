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2020-03-17T03:51+0300
https://ria.ru/20200317/1568703789.html
Процесс по делу Никулина в США отложили минимум на 48 часов
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РИА Новости

Процесс по делу Никулина в США отложили минимум на 48 часов

03:51 17.03.2020
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© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
Евгений Никулин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс по делу российского гражданина Евгения Никулина, начавшийся на прошлой неделе, отложен минимум на 48 часов из-за коронавируса, говорится в распоряжении суда.
Процесс отложен из-за ограничений на передвижение граждан, введенных в Сан-Франциско и окрестностях из-за эпидемии. Пока что планируется, что процесс возобновится в четверг, однако дальнейшие шаги суд определит позднее. Присяжных просят оставаться в зоне доступа.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры сервисов LinkedIn и Dropbox, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияЕвгений НикулинСШАВ мире
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