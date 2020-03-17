Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Эксперт назвал "самую серьезную проблему" на рынке нефти Мировые цены на нефть сохраняют в понедельник волатильность с тенденцией к дальнейшему снижению. Как дальше будет развиваться ситуация на нефтяном рынке, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.