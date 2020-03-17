Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-17T03:59+0300
https://ria.ru/20200317/1568703767.html
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568054831_80:0:3000:1642_1036x0_80_0_0_8890434c9363346226adf29feffc60f4.jpg
РИА Новости

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

03:49 17.03.2020 (обновлено: 03:59 17.03.2020)
4667
© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки
Нефтяные вышки
© AP Photo / Gary Kazanjian
Нефтяные вышки. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
Ранее в ходе торгов нефть марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Процентное падение цены превышало 12% у Brent и 10% - у WTI.
По состоянию на 3.45 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,55%, до 29,96 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent дорожает 3,38%, до 30,62 доллара за баррель.
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Вчера, 12:37Сказано в эфире
Эксперт назвал "самую серьезную проблему" на рынке нефтиМировые цены на нефть сохраняют в понедельник волатильность с тенденцией к дальнейшему снижению. Как дальше будет развиваться ситуация на нефтяном рынке, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.
342110
Обсудить 0
BrentЦены на нефтьВесь мирЭкономика
Рекомендуем
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Кадр из сериала Ведьмак
СМИ узнали, что в Лондоне приостановили съемки "Ведьмака"
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
СМИ: Байден выигрывает праймериз в штате Вашингтон
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию с коронавирусом
Эквадор
Россияне в Эквадоре хотят вернуться на родину из-за коронавируса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Автомобили скорой помощи на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
Пол МакКартни во время выступления на церемонии вручения премии GRAMMY. 26 января 2014
Нашедший эскизы росписи пианино Пол Маккартни получит солидную сумму
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Автомобили скорой помощи на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
В правительстве объяснили ограничения въезда из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
Девушка идет по улице Тбилиси в медицинской маске
Школам в КБР рекомендовали ввести свободный график посещения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
Лента новостейМолния