Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:46+0300
https://ria.ru/20200317/1568703688.html
Колумбия закрывает границы до 30 мая из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_0:128:3106:1875_1036x0_80_0_0_7c253ecc4189038b305aff6ef93e3c30.jpg
РИА Новости

Колумбия закрывает границы до 30 мая из-за коронавируса

03:46 17.03.2020
191
© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия
© РИА Новости / Чернощек А
Перейти в фотобанк
Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке объявил о закрытии сухопутных и морских границ до 30 мая как для иностранцев, так и для граждан страны в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Я хотел бы сообщить колумбийцам, что принял решение закрыть с полуночи все сухопутные, морские и речные границы страны. Границы Колумбии будут закрыты с 17 марта 2020 года до 30 мая", - говорится в сообщении президента в Twitter.

Президент подчеркнул, что "закрытие границ будет ограничивать въезд и выезд из страны для всех граждан Колумбии и иностранных государств". При этом перевозка грузов для импорта и экспорта товаров продолжится.
"Эти меры были приняты после виртуальной встречи, которую мы провели сегодня с президентами Просура, главной целью которой была координация нашей работы в интересах благополучия и здоровья всех жителей региона", - добавил Дуке.
Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана в марте 2019 года создали новое объединение - Форум для развития Южной Америки (Просур). Он предназначен для решения в приоритетном порядке вопросов интеграции в областях инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, обороны, безопасности и борьбы с преступностью, предотвращения стихийных бедствий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Иван ДукеКолумбияВ мире
Рекомендуем
Венесуэла
В Венесуэле ввели общенациональный карантин из-за коронавируса
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путина попросили разрешить онлайн-продажи рецептурных лекарств
Эквадор
Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
Автобус медицинской бригады дежурит на площадии Пуэрто-День-Соль в Мадриде
Посольство призвало россиян в Испании скорее вернуться на родину
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
СМИ: замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии у спекулянтов конфискуют маски и одноразовые перчатки
Евгений Никулин
Процесс по делу Никулина в США отложили минимум на 48 часов
Зал судебных заседаний в США
В США иранца признали виновным в нарушении санкций против Венесуэлы
Полицейский в Бразилии
СМИ: в Бразилии из тюрьмы сбежали около 400 заключенных
Мексика
Российское посольство в Мексике остановило прием посетителей
Тунис
Тунис закрывает все границы из-за коронавируса
Флажки США
В штате Кентукки отложил праймериз на месяц
Канада
Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
Лента новостейМолния