Колумбия закрывает границы до 30 мая из-за коронавируса

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Президент Колумбии Иван Дуке объявил о закрытии сухопутных и морских границ до 30 мая как для иностранцев, так и для граждан страны в рамках борьбы с распространением коронавируса

"Я хотел бы сообщить колумбийцам, что принял решение закрыть с полуночи все сухопутные, морские и речные границы страны. Границы Колумбии будут закрыты с 17 марта 2020 года до 30 мая", - говорится в сообщении президента в Twitter.

Президент подчеркнул, что "закрытие границ будет ограничивать въезд и выезд из страны для всех граждан Колумбии и иностранных государств". При этом перевозка грузов для импорта и экспорта товаров продолжится.

"Эти меры были приняты после виртуальной встречи, которую мы провели сегодня с президентами Просура, главной целью которой была координация нашей работы в интересах благополучия и здоровья всех жителей региона", - добавил Дуке.

Аргентина, Эквадор, Парагвай, Перу и Чили , Колумбия, Бразилия Гайана в марте 2019 года создали новое объединение - Форум для развития Южной Америки (Просур). Он предназначен для решения в приоритетном порядке вопросов интеграции в областях инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, обороны, безопасности и борьбы с преступностью, предотвращения стихийных бедствий.