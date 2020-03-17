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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:43+0300
https://ria.ru/20200317/1568703653.html
В Венесуэле ввели общенациональный карантин из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/133256/59/1332565932_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_a4269fd84a8b1022ebdaa61b11e8b66b.jpg
РИА Новости

В Венесуэле ввели общенациональный карантин из-за коронавируса

03:43 17.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о введении на всей территории страны карантина для сдерживания распространения нового коронавируса.
Частичный карантин в семи штатах действовал в Венесуэле с воскресенья.
"Вся страна, 23 штата и столичный округ, все на коллективный карантин! Мера жесткая и необходимая", - заявил Мадуро в обращении к гражданам, трансляция велась в Twitter президента.
Он призвал присоединиться к карантину правительства штатов, руководство силовых и медицинских структур, народное ополчение, профессионалов и учёных.
Президент также сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в стране. За сутки анализы выявили 16 новых пациентов, общее число зараженных - 33 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Николас МадуроВенесуэлаВ мире
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