В США иранца признали виновным в нарушении санкций против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Суд присяжных в США признал иранца Али Садра Хашеми Неджада виновным в нарушении санкций против Венесуэлы, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
"Жюри присяжных сочло, что Али Садр Хашеми Неджад создал сеть подставных компаний и банковских счетов, чтобы замаскировать иранские бизнес-сделки в Венесуэле и избежать санкций США. Садр на протяжении многих лет использовал подставные компании в Швейцарии, Турции и на Сент-Киттсе и Невисе, чтобы скрыть более 115 миллионов долларов платежей, которые предназначались для его семейного бизнеса и родственников в Иране", - заявил федеральный прокурор США Джеффри Берман.
В августе 2004 года Иран и Венесуэла подписали соглашение о строительстве 7 тысяч домов для сотрудников венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которая находится под санкциями США. Строительство в Венесуэле вела компания Садра и его семьи. Садра признали виновным в сговоре с целью мошенничества против США, сговоре с целью нарушения санкций США, банковском мошенничестве и отмывании денег.
Дата оглашения приговора пока не известна.
13 марта, 11:53Сказано в эфиреЭксперт: у США появилась новая мотивация для давления на ВенесуэлуВашингтон ввел санкции против еще одной "дочки" "Роснефти", объяснив это поставками венесуэльской нефти на внешние рынки в обход введенных ограничений. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал свой взгляд на ситуацию.