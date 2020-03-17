В США иранца признали виновным в нарушении санкций против Венесуэлы

Эксперт: у США появилась новая мотивация для давления на Венесуэлу Вашингтон ввел санкции против еще одной "дочки" "Роснефти", объяснив это поставками венесуэльской нефти на внешние рынки в обход введенных ограничений. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал свой взгляд на ситуацию.