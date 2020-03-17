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В США иранца признали виновным в нарушении санкций против Венесуэлы
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РИА Новости

В США иранца признали виновным в нарушении санкций против Венесуэлы

03:40 17.03.2020
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Суд присяжных в США признал иранца Али Садра Хашеми Неджада виновным в нарушении санкций против Венесуэлы, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
"Жюри присяжных сочло, что Али Садр Хашеми Неджад создал сеть подставных компаний и банковских счетов, чтобы замаскировать иранские бизнес-сделки в Венесуэле и избежать санкций США. Садр на протяжении многих лет использовал подставные компании в Швейцарии, Турции и на Сент-Киттсе и Невисе, чтобы скрыть более 115 миллионов долларов платежей, которые предназначались для его семейного бизнеса и родственников в Иране", - заявил федеральный прокурор США Джеффри Берман.
В августе 2004 года Иран и Венесуэла подписали соглашение о строительстве 7 тысяч домов для сотрудников венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которая находится под санкциями США. Строительство в Венесуэле вела компания Садра и его семьи. Садра признали виновным в сговоре с целью мошенничества против США, сговоре с целью нарушения санкций США, банковском мошенничестве и отмывании денег.
Дата оглашения приговора пока не известна.
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ВенесуэлаИранСШАВ мире
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