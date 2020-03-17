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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T04:57+0300
https://ria.ru/20200317/1568703545.html
Путина попросили разрешить онлайн-продажи рецептурных лекарств
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568601320_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_52931b774f4f47a0321b46bdbb39f6a2.jpg
РИА Новости

Путина попросили разрешить онлайн-продажи рецептурных лекарств

03:37 17.03.2020 (обновлено: 04:57 17.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Всероссийский союз пациентов попросил президента Владимира Путина разрешить онлайн-продажи рецептурных препаратов с доставкой на дом, чтобы обеспечить лекарствами наиболее уязвимых для заражения граждан - хронически больных и инвалидизированных пациентов, сообщили РИА Новости в союзе.
"Всероссийский союз пациентов 17 марта 2020 года направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой предусмотреть в готовящемся законе о дистанционной торговле лекарственными препаратами возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов с последующей доставкой на дом. Пока такая возможность рассматривается только в отношении безрецептурных препаратов, БАДов и медтоваров", - рассказали в союзе.
Копии обращения также направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьеру Михаилу Мишустину. В условиях распространения коронавируса нового типа доставка лекарств позволит ограничить контакты пациентов и снизить риски заражения, считают в пациентском объединении.
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"На фоне пандемии принятие законопроекта станет действенной мерой по своевременному обеспечению лекарственными средствами наиболее уязвимых для заражения вирусом категорий - хронически больных и инвалидизированных пациентов, а также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки в стране", – считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, комментарий которого привели в ассоциации.
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В понедельник в ходе оперативного совещания Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Госдумой ускорить принятие законопроекта. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР) сообщил РИА Новости, что второе чтение может пройти 18 марта.
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В своем обращении пациентское сообщество просит принять законопроект на ближайшем пленарном заседании Госдумы. С инициативой легализации дистанционной торговли лекарствами на протяжении последних четырех лет последовательно выступала Ассоциация компаний интернет-торговли.

"Я считаю, что легализация доставки лекарств - это одна из важнейших возможностей, позволяющих обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения и меньше контактировать с больными людьми в аптеках. Ее нужно было разрешить еще давно, не дожидаясь таких серьезных стимулов, как коронавирус", - сказал президент АКИТ Артем Соколов.

"Мы считаем, что рецептурные препараты в условиях современных технологий доставлять могут любые службы при соблюдении требований к перевозке препаратов. А контроль отпуска должен происходить с помощью электронных рецептов", - продолжил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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