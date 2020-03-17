Путина попросили разрешить онлайн-продажи рецептурных лекарств

"Я считаю, что легализация доставки лекарств - это одна из важнейших возможностей, позволяющих обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения и меньше контактировать с больными людьми в аптеках. Ее нужно было разрешить еще давно, не дожидаясь таких серьезных стимулов, как коронавирус", - сказал президент АКИТ Артем Соколов.