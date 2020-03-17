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Эксперт опроверг пользу цитрусовых для профилактики коронавируса
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РИА Новости

Эксперт опроверг пользу цитрусовых для профилактики коронавируса

03:36 17.03.2020
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© Фото : Pixabay / Steve BuissinneСоковыжималка
Соковыжималка
© Фото : Pixabay / Steve Buissinne
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Употребление в пищу цитрусовых не помогает при профилактике и лечении вирусов, в том числе коронавируса, сообщил РИА Новости ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзором Михаил Лебедев.
"Что касается цитрусовых, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют", - сказал он.
Эксперт также отметил, что защищаться от коронавируса необходимо в первую очередь мерами социальной изоляции – не посещать многолюдные общественные места, держаться подальше от кашляющих и чихающих людей и тем более не контактировать с больными или людьми на карантине.
"Также необходимо после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом и промывать нос морской водой", - напомнил эксперт.
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