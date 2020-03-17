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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:34+0300
https://ria.ru/20200317/1568703479.html
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568576269_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_3da194d39ddc0434115a8ca23960f469.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

03:34 17.03.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuПассажиры метро в Гонконге, Китай
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 881, из них 3 226 скончались, свыше 68,8 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
Из новых заражений 20 - ввозные случаи: девять - в Пекине, три - в Шанхае, три - в Гуандуне и по одному в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Гуанси, Юньнань и Шэньси. Общее число завезенных из-за границы случаев заражения достигло 143.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили один случай заражения (в городе Ухань), выписаны 893 человека (836 в Ухане), зарегистрировано 12 летальных случаев (11 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 799 случая заражения (50 004 в Ухане), при этом уже 55 987 пациента выздоровели, 3 111 человек скончались (2 480 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 8 701 человек, из них 2 872 находятся в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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