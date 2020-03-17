В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.