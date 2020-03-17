Российское посольство в Мексике остановило прием посетителей

"С 17 марта временно прекращается прием посетителей в консульском отделе посольства России в Мексике, если это не связано с экстренными ситуациями, не требующими отлагательства. Мы сообщим о возобновлении работы консульского отдела Посольства в штатном режиме отдельно", - говорится в сообщении.

По информации минздрава Мексики, в стране подтверждены уже 53 случая коронавируса. Власти сообщили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля. Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ. Власти заверяют, что все должные ограничения и меры в связи с распространением вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент.