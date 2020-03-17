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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T03:24+0300
https://ria.ru/20200317/1568703442.html
Российское посольство в Мексике остановило прием посетителей
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

Российское посольство в Мексике остановило прием посетителей

03:24 17.03.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Посольство России в Мексике сообщило о приостановке приёма посетителей в консульском отделе за исключением экстренных случаев.
"С 17 марта временно прекращается прием посетителей в консульском отделе посольства России в Мексике, если это не связано с экстренными ситуациями, не требующими отлагательства. Мы сообщим о возобновлении работы консульского отдела Посольства в штатном режиме отдельно", - говорится в сообщении.
По информации минздрава Мексики, в стране подтверждены уже 53 случая коронавируса. Власти сообщили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля. Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ. Власти заверяют, что все должные ограничения и меры в связи с распространением вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияМексикаВ мире
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